Manisa'da kaybolan kadın için arama çalışması ikinci gününde sürüyor

04.01.2026 17:37  Güncelleme: 18:02
Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki Şerife Çınar'ın bulunması için arama çalışmalarının ikinci günde devam ediyor. AFAD, Jandarma, Polis ve gönüllü kuruluşların katılımıyla yürütülen çalışmalar, ilçe merkezi ve çevresindeki arazilerde sürmektedir.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki kadının bulunması için çalışmalar ikinci gününde de devam ediyor.

AFAD, Jandarma, Polis ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin arama faaliyetlerinin ikinci gününde İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve gönüllü kuruluşlar da destek veriyor.

Arama faaliyetleri ilçe merkezinin yanı sıra kaplıca, Yortan Deresi ve Kırüstü mevkilerindeki arazilerde devam etti. Ekipler tarla ve arazilerin yanı sıra ilçedeki metruk binalarda da geniş çaplı arama gerçekleştiriyor.

Çamlıça Mahallesi'nde ikamet eden Şerife Çınar'ın eniştesi Ahmet Güler yaptığı açıklamada, hayatından endişe ettiklerini, AFAD, polis ve arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Güler açıklamasında, "2 Ocak'ta kayıp olduğunu öğrendik. Emniyete bilgi verdik. 21 Aralık'ta Manisa'dan beraber döndük evine bıraktım. Şerife 24 Aralık'ta Menderes bulvarında bir marketten alışveriş yapmış. 31 Aralık akşam saatlerinde en son komşuları tarafından evine yakın bir parkın oralarda görülmüş. Ekipler her yere bakıyor. Hayatından endişe ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

