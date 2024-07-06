Manisa'da 8 Bin 400 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 8 Bin 400 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Manisa\'da 8 Bin 400 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 8 bin 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü tutuklandı.

06.07.2024 12:14
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtan 8 bin 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, İzmir- Balıkesir otobanı Çobanhasan mevkii üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada 8 bin 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan aracın sürücüsü Ç.Ç. (45) çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 8 Bin 400 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 8 Bin 400 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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