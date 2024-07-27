Manisa\'da 927 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 927 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde jandarma karakol komutanlığı asayiş timleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 927 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan S.Ç. ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA