Manisa\'da Abartı Egzoz ve Yüksek Sesli Araçlara 947 Bin 239 TL İdari Para Cezası

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Manisa'da emniyet güçleri tarafından yapılan abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlar denetiminde 340 araç ve sürücüsüne 947 bin 239 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 5-11 Mart 2024 tarihleri arasında 32 ekip 61 personel ile abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlar denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 2 bin 746 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 6'sı abartı egzoz, 64'ü yüksek ses 270'i de diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 340 araç ve sürücüsüne 947 bin 239 idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimde ayrıca 103 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA