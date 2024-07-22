Manisa'da ağaç keserken düşen eski muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da ağaç keserken düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Manisa\'da ağaç keserken düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı Dursun Kanyılmaz, ağaç keserken dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kanyılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.07.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı Dursun Kanyılmaz dallarını kesmek için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Kanyılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Selendi ilçesinin kırsal Çamköy Mahallesi Hacı Ahmetler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki geçtiğimiz dönem mahallenin muhtarlığını yapan 3 çocuk babası Dursun Kanyılmaz saat 20.45 sıralarında traktör yardımıyla tarlasında çıktığı ağacın dallarını kesmek istedi. Ağacın dallarını keserken dengesini kaybeden Kanyılmaz 4 metrelik ağaçtan yere düştü. Torunu tarafından yerde görülen Kanyılmaz'ın yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Ambulans ile Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Kanyılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen ceset İzmir Adli Tıp kurumuna gönderilirken İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Selendi, Çamköy, Manisa, Acil Durum, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da ağaç keserken düşen eski muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:21:44. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da ağaç keserken düşen eski muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement