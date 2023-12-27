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Manisa'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Manisa'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Denetimleri Artırıldı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşına sayılı günler kala İl genelindeki alkollü içki satış ve tüketim yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde asgari teknik ve hijyen şartlarının kontrolünün yanı sıra, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.

Manisa\'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Denetimleri Artırıldı
27.12.2023 - 10:42,
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşına sayılı günler kala İl genelindeki alkollü içki satış ve tüketim yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Ali Gök, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile il müdürlüğü kontrol görevlilerinin katıldığı denetimlerde il genelinde yapılan denetimlerde asgari teknik ve hijyen şartlarının kontrolünün yanı sıra, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimlere ilişkin bilgiler veren İl Müdürü Metin Öztürk, "Alkollü içkilerin denetimi, İl ve İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından 5996 sayılı Kanun çerçevesinde alkollü içkilerin üretim, dağıtım, depolama ve satış aşamalarında yapılmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 19 adet Alkollü İçki Üreten İşletme bulunmaktadır. 2023 yılı Alkollü içki işletmelerinde 94 adet denetim gerçekleştirilmiştir. İl ve İlçe kolluk kuvvetleri tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ele geçirilen ürünlerden alınan numunelere ait 2023 yılı ilk üç döneminde 54 adet ekspertiz raporu düzenlenmiştir. Kolluk kuvvetleri ile koordineli olarak yapılan denetimlerde etiket kontrolü, bandrol kontrolü veya numune alınarak analiz sonucuna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Etiket kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygunluk aranmaktadır. Bandrol kontrolünde ise Tütün ve Alkol Dairesi'nin sağladığı denetim cihazları ile alkollü içeceklerin sahte olup olmadığı denetim esnasında hemen değerlendirilebilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo174 Gıda Hattı ile Whatsapp İhbar Hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıklarında bu numaraları arayabilir ya da İl ve İlçe Müdürlüklerimize bizzat başvurabilirler" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Metin Öztürk, Manisa, Tarım, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Denetimleri Artırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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