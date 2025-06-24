Manisa\'da Apartman Asansöründe Yangın: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın asansör dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında asansörde mahsur kalan bir vatandaş, yoğun dumana maruz kalınca itfaiye ekiplerinin uzattığı oksijen tüpüyle hayatta kaldı.

Olay, 2. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Askerlik Şubesi karşısında bulunan Giritligil Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın asansör dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada asansörde bulunan bir vatandaş, asansör 2 kat arasında kaldığı için yoğun dumana maruz kaldı ve mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da asansörde mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri, vatandaşa oksijen tüpü uzatarak hayatta kalmasını sağladı.

Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasında, asma kat duvarı ve asansör kapısı kırılarak vatandaşa ulaşıldı. Dumandan etkilenen kişi, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi. - MANİSA