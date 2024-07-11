Manisa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon: 18 kişi tutuklandı

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Manisa'da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 27 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 28 kişiden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 27 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; ifadeye yönelik 10 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası ile 12 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile 5 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile 1 şahıs olmak üzere, toplam 28 aranan şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA