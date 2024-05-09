Manisa\'da aranan şüpheli yakalandı

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Çeşitli suçlardan aranan ve 14 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya, Silivri ve Menemen'de hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası olan firari şüpheli T.S.'nin (26) Sart Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüpheli T.S., Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine evine teslim edildi. - MANİSA