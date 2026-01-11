Manisa\'da iş yerindeki yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir internet kafede sabah saatlerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, yangında birçok bilgisayar zarar gördü.

Yangın, Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi'nde 1605 ve 1701 sokaklara cephesi bulunan bir internet kafede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çıkan yangını ilk olarak mahallede görev yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Burhan Taş fark etti. Ekip arkadaşlarıyla birlikte cadde temizliği yaptıkları sırada yağmurun hızlanması nedeniyle çalışmaya ara verdiklerini anlatan temizlik görevlisi Taş, "Tapu Müdürlüğü karşısında kahvehanenin saçak altına geldiğimiz sırada 3-5 dükkan alt tarafta bir iş yerinden dumanların çıktığını gördüm. Hemen 112'yi arayarak durumu bildirdim" diye konuştu.

İş yerinin ön cephesinden yoğun dumanlar yükselirken, arka sokağa bakan kısmından çıkan alevlerin apartmanın ikinci katına kadar ulaşması mahalle sakinlerini tedirgin etti. Dar sokaklar ve çift taraflı park edilen araçlar nedeniyle olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yanan iş yerinin bulunduğu sokağa girmekte güçlük çekti.

Yangın sırasında iş yeri önünde park halinde bulunan bir araç da yanma tehlikesi atlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA