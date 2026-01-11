Manisa'da iş yerindeki yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Manisa'da iş yerindeki yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Manisa\'da iş yerindeki yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
11.01.2026 15:27  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanan olmadı ancak birçok bilgisayar zarar gördü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir internet kafede sabah saatlerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, yangında birçok bilgisayar zarar gördü.

Yangın, Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi'nde 1605 ve 1701 sokaklara cephesi bulunan bir internet kafede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çıkan yangını ilk olarak mahallede görev yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Burhan Taş fark etti. Ekip arkadaşlarıyla birlikte cadde temizliği yaptıkları sırada yağmurun hızlanması nedeniyle çalışmaya ara verdiklerini anlatan temizlik görevlisi Taş, "Tapu Müdürlüğü karşısında kahvehanenin saçak altına geldiğimiz sırada 3-5 dükkan alt tarafta bir iş yerinden dumanların çıktığını gördüm. Hemen 112'yi arayarak durumu bildirdim" diye konuştu.

İş yerinin ön cephesinden yoğun dumanlar yükselirken, arka sokağa bakan kısmından çıkan alevlerin apartmanın ikinci katına kadar ulaşması mahalle sakinlerini tedirgin etti. Dar sokaklar ve çift taraflı park edilen araçlar nedeniyle olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yanan iş yerinin bulunduğu sokağa girmekte güçlük çekti.

Yangın sırasında iş yeri önünde park halinde bulunan bir araç da yanma tehlikesi atlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Bilgisayar, Şehzadeler, Belediye, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Manisa'da iş yerindeki yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 16:47:49. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da iş yerindeki yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.