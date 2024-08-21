Manisa'da Boş Araziye Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Boş Araziye Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa\'da Boş Araziye Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş bir arazide çıkan ot yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

21.08.2024 15:06  Güncelleme: 15:10
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş bir arazide çıkan ot yangını korku dolu anlara neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında boş arsada çıkan ot yangını ucuz atlatıldı. Alaşehir Kız Meslek Lisesi yanında bulunan boş arsada kuru ot ve çöpler henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alevler içinde kaldı. Kısa sürede büyüyen alevlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Boş Araziye Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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