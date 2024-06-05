Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde çalınan traktör, jandarma ekiplerinin çalışması ile Şehzadeler ilçesinin Nurlupınar Mahallesi'nde bulundu.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesinde 4 Haziran Salı günü M.Ç. isimli şahıs ikametinin önündeki traktörünün çalındığını belirterek jandarma ekiplerine başvurdu. Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin müşterek çalışması sonucu, çalınan traktör 5 Haziran Çarşamba günü Şehzadeler İlçesi Nurlupınar Mahallesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve haklarında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Çalınan Traktör Şehzadeler İlçesinde Bulundu - Son Dakika
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