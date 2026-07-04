Manisa'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Manisa\'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
04.07.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'de 68 yaşındaki Faruk Cenger, 4 katlı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 katlı binanın çatısından düşen 68 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk Cenger (68), çıktığı 4 katlı binanın çatı katında dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Cenger için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Özel Can Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Cenger, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Salihli Devlet Hastanesi'nden emekli olan ve ilçede uzun yıllar su satışı yaptığı öğrenilen 68 yaşındaki Faruk Cenger'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Salihli, Manisa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak ve dolu etkili olacak Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak
Trabzon’da Boğulma Faciası Trabzon'da Boğulma Faciası
Manisa’da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış
Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı
Bu pozisyonda gol atamadı Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba

16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
16:04
Veli Ağbaba’nın yeğenine “Nüfuz Ticareti“ suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
Veli Ağbaba'nın yeğenine "Nüfuz Ticareti" suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 17:32:47. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.