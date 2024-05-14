Alaşehir\'de çiftçilerin tarım aletleri yangında zarar gördü

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir arsada çıkan yangında çiftçilerin kullandığı tarım aletleri yanarak zarar gördü.

Alaşehir Sanayi Sitesinde tarım aletlerinin bulunduğu, özel bir kişiye ait arsada saat 14.00 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Çiftçiler Günü'nde çıkan yangında arsada bulunan tarım aletleri zarar gördü. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA