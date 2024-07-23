Manisa\'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangında yaklaşık 2 bin balya saman kül oldu.

Yangın, Poyrazdamları Mahallesi'ndeki A.T.'ye (53) ait çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftlikte bulunan saman balyalarından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla yangın yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 bin saman balyası zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA