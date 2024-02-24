Manisa'da çıkan ev yangınında genç kız feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Manisa'da çıkan ev yangınında genç kız feci şekilde can verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arkadaşını ziyarete giden genç kız çıkan yangında feci şekilde can verdi. Yangın saat 11.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi.

24.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:36
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Manisa'da çıkan ev yangınında genç kız feci şekilde can verdi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arkadaşını ziyarete giden genç kız çıkan yangında feci şekilde can verdi.

Yangın saat 11.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.S.'ye ait evde kiracı olarak yaşayan arkadaşını evinde ziyaret eden Güldeniz Aşçı, daha sonra arkadaşının işe gitmesiyle evde tek başına kaldı. Genç kızın tek başına kaldığı arkadaşının evinde yangın çıktı. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerin ulaşan ekipler evi saran alevleri söndürmek için mücadele verirken apartman sakinleri de tahliye edildi. Öte yandan ekipler apartman sakinlerini de tahliye etti. Yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak giren ekipler içeride Güldeniz Aşçı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Dumandan etkilenerek öldüğü belirlenen genç kızın cansız cenazesi önce Alaşehir Devlet Hastanesi ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken Güldeniz Aşçı'nın bir kuaförde çalıştığı öğrenildi.

Yangının çıktığı evin sahibi C.S., evi iki kardeşe kiraya verdiklerini ve 3 yıldır kiracıları olduğunu belirterek Güldeniz Aşçı'nın kahvaltı yapmak için evde kaldığını daha sonra belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktığını söyledi.

Manisa\'da çıkan ev yangınında genç kız feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da çıkan ev yangınında genç kız feci şekilde can verdi - Son Dakika

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