Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika
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Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile yangını kontrol altına almak için müdahale devam ediyor.

13.08.2024 19:14  Güncelleme: 19:33
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi civarında saat 18.07'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 13 dakika sonra saat 18.20'de yapılmaya başlandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için müdahale devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de orman ekiplerinin mücadelesine destek veriyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika
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