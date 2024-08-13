Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi civarında saat 18.07'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 13 dakika sonra saat 18.20'de yapılmaya başlandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için müdahale devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de orman ekiplerinin mücadelesine destek veriyor. - MANİSA