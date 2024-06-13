Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi eski çöp depolama alanındaki makilikte çıktı. Makilik alandan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Havanın mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkta seyretmesi ve rüzgarında etkisiyle yangın çevrede buluna bağ alanlarına ve makilik orman alanına sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter ile itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatlik sürede kontrol altına alındı. Üzüm bağlarının bulunduğu alana da sıçrayan yangın nedeniyle bir bağ evi ve araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının söndürülme çalışmalarına Alaşehir Belediye ekipleri de destek verdi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Geçmişte vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan alanda bu alanda çıkan yangın, oradan bağ alanlarına sıçradı. Bir tane bağ evimiz ve araba yandı. Evrenli Mahallesine doğru ilerlemekte. Havadan ve karadan müdahale ile söndürmeye çalışıyoruz. Mahalle sakinlerimizi tankerleriyle, kazma kürekleriyle müdahale etmeye davet ediyoruz" dedi.

Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - MANİSA