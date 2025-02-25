Manisa'da Dolandırıcılık Çetesi Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Dolandırıcılık Çetesi Yakalandı

Manisa\'da Dolandırıcılık Çetesi Yakalandı

MİT personeli gibi davranarak dolandırıcılık yapan çete üyeleri Manisa'da yakalandı. 5 kişi gözaltında.

25.02.2025 23:06
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Timleri ile MİT Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen operasyonla, kendisini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı başmüfettişi, istihbarat görevlisi ya da farklı kurumlarda kamu görevlisi şeklinde tanıtarak mağdurları resmi işlerinde yardımcı olacağı vaadiyle dolandıran çete üyeleri yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Timleri ile MİT Başkanlığı ekipleri, kendisini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı başmüfettişi, istihbarat görevlisi ya da farklı kurumlarda kamu görevlisi şeklinde tanıtarak mağdurlara resmi işlerinde yardımcı olacağı vaadiyle dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi. Kendini 'Haydar Reis' olarak tanınan A.S.Ö. ile 4 şüphelinin yakalanması için İzmir'de 5 farklı adrese eş zamanlı yapılan eş zamanlı baskında 336 adet belge ve not kağıdı, 49 adet not defteri, 6 adet cep telefonu, 5 adet SIM kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet harici bellek, 1 adet sahte kamu personeli kimliği, 3 adet farklı isimlere ait tapu belgesi, 1 adet pasaport, 1 adet farklı bir şahsa ait kimlik belgesi ele geçirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Dolandırıcılık Çetesi Yakalandı - Son Dakika

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