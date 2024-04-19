Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla ülke dışına çıkacağı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri sınır dışına kaçırmaya çalışan 2 organizatör hakkında da işlem başlatıldı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı istihbarat faaliyeti kapsamında M.O ve H.O isimli şahısların, düzensiz göçmenleri yasadışı olarak deniz yoluyla ülke dışına çıkaracakları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin İzmir'e gittiklerinin tespit edilmesi üzerine ekipler şüphelileri takibe aldı. Şüpheli şahısların da içinde bulunduğu 2 araç Manisa ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarının ortak faaliyeti sonucunda İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova mevkiinde içerisinde toplam 27 düzensiz göçmen ile yakalandı.
2 organizatör hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlemlere başlanırken, yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da düzensiz göçmen operasyonu: 27 göçmen yakalandı - Son Dakika
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