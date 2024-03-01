Manisa'da Ehliyetsiz Traktör Sürücüsü Polisten Kaçtı - Son Dakika
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Manisa'da Ehliyetsiz Traktör Sürücüsü Polisten Kaçtı

Manisa\'da Ehliyetsiz Traktör Sürücüsü Polisten Kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı.

01.03.2024 13:10
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede denetim yapan polis ekipleri bir traktör sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü E.Ç'ye (18) ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri ile traktör sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde iki polis aracının kovaladığı traktör sürücü, bir arsaya girip yaptığı menevralarla ekiplerden kaçmaya çalışıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Ehliyetsiz Traktör Sürücüsü Polisten Kaçtı - Son Dakika

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