Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 37 yaşındaki İsmail Kaygısız, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 Karayolu Sandal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (44) yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan İsmail Kaygısız'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kaygısız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaygısız, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İsmail Kaygısız için Kula'daki Şah Süleyman Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kaygısız'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K. (44), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA