Manisa'da Emniyet Şeridine Park Eden Sürücüye Tır Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde emniyet şeridine park ettiği otomobilinden inen sürücüye tır çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir- İstanbul Otoyolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FLG 021 plakalı otomobilin sürücüsü V.C.T. (35) henüz bilinmeyen bir sebeple otomobilini emniyet şeridine park ederek, aracından indi. Bu sırada aynı yönde seyreden C.B. (47) yönetimindeki tır, önce park halindeki otomobile, ardından aracının başında duran V.C.T'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri, V.C.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. V.C.T'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan tır sürücüsü C.B. ise, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA