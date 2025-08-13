Manisa\'da Fırtına Sebebiyle Devrilen Ağaç Yolu Kapattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen çam ağacı karayolunu ulaşıma kapatırken, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kavaklıdere Mahallesi ile Horzumkeserler Mahallesi arasında bulunan yolda meydana geldi. Fırtınanın etkisiyle yol kenarındaki büyük bir çam ağacı devrilerek yolu tamamen kapattı. Durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve MASKİ personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu devrilen ağaç kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun kapalı kaldığı süre boyunca Horzumalayaka, Horzumkeserler, Kestanederesi ve Kavaklıdere mahalleleri ulaşımda olumsuz etkilendi. - MANİSA