Manisa'da Gaz Patlaması: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da Gaz Patlaması: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa\'da Gaz Patlaması: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Salihli'deki gaz dolum tesisinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve 20 kişinin çalıştığı gaz dolum tesisinde iddiaya göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada tesis sahibi Nazif Kavas ve işçilerden Servet Ekiz hayatını kaybetti.

Olay, Salihli'nin Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kavas Gaz Dolum Tesisi'nde meydana geldi. İddiya göre, tesiste gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şiddetli patlamaların meydana geldiği yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülüp kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucu tesis sahibi 2 çocuk babası Nazif Kavas(55) ile işçilerden 2 çocuk babası Servet Ekiz'in (45) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Salihli, Manisa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Gaz Patlaması: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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