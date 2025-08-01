Manisa'da Güvenlik ve Asayiş Faaliyetleri Değerlendirildi - Son Dakika
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Manisa'da Güvenlik ve Asayiş Faaliyetleri Değerlendirildi

Manisa\'da Güvenlik ve Asayiş Faaliyetleri Değerlendirildi
01.08.2025 10:54  Güncelleme: 10:56
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında, Temmuz ayı boyunca yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetleri değerlendirildi. Orman yangınları, terörle mücadele, uyuşturucu operasyonları ve trafik denetimleri gibi konular ele alındı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında, Temmuz ayı boyunca yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında son dönemde yaşanan orman yangınları, emniyet ve jandarma birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik alınan önleyici tedbirler yer aldı.

Vali Özkan, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması adına gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerine ve orman yangınlarıyla fedakarca mücadele eden kamu görevlilerine, gönüllülere ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Orman yangınlarına karşı eylem planı devrede

Temmuz ayı boyunca il genelinde ve ülke çapında meydana gelen orman yangınlarının büyük risk oluşturduğunu belirten Vali Özkan, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

Vali Özkan, "Yangınların önlenmesinde tüm vatandaşlarımıza sorumluluk düşüyor. Temmuz ayında hazırlanan risk yönetimi planı kapsamında kamu kurumları, belediyeler, STK'lar ve gönüllülerle koordineli şekilde çalışıyoruz" dedi.

Alınan önlemler kapsamında riskli bölgelerde temizlik çalışmaları yapıldığını, yerel gönüllü ekiplerin oluşturulduğunu ve farkındalık faaliyetlerinin artırıldığını belirten Özkan, "Yangına neden olabilecek unsurları ortadan kaldırmak için ekiplerimiz sahada canla başla çalışıyor" diye konuştu.

Orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınmasında koordineli çalışmaların etkili olduğunu belirten Özkan, yeşil vatan uğruna hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı, yaralı orman çalışanlarına acil şifalar diledi.

Terörle mücadelede 12 operasyon, 14 tutuklama

Temmuz ayında terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 12 operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 333 gözaltı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 38 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 333 kişi gözaltına alındı, 48 kişi tutuklandı, 23 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Suçların aydınlatılma oranı yüzde 98

Vali Özkan, suçların aydınlatılma oranının yüzde 98 olduğunu belirtti. Hakkında yakalama kararı bulunan 311 kişinin kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildiği ifade edildi.

Siiber suçlar ve ruhsatsız silahlarla mücadele

Siber suçlarla mücadelede 10 olay tespit edilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü adli kontrol aldı.

Ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında ise 61 kişi hakkında işlem yapıldı, toplam 52 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Trafikte 245 bin araç denetlendi

Trafik güvenliğine yönelik denetimlerde 245 bin araç kontrol edildi. 29 bin işlem yapıldığını belirten Vali Özkan, bu denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliği için kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Vali Özkan konuşmasını, "İlimizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan tüm görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte hareket ederek daha güvenli bir Manisa'yı inşa edeceğiz." sözleriyle tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Güvenlik ve Asayiş Faaliyetleri Değerlendirildi - Son Dakika

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