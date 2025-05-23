Manisa'da Halı Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Manisa'da Halı Fabrikasında Yangın Çıktı

Manisa\'da Halı Fabrikasında Yangın Çıktı
23.05.2025 15:43  Güncelleme: 15:46
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Manisa'nın Demirci ilçesinde bir halı fabrikasında meydana gelen yangında, makineye bağlı sanayi tüpünden kaynaklanan yangın, işçiler tarafından yapılan ilk müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında makine ve halılar kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yılda 20 bin metrekare halının dokunduğu fabrikada makineye bağlı tüpün alev alması sonucu yangın çıktı.

İlçede eski sanayi sitesinde cami ve otel halıcılığı üretimi yapan fabrikanın halı apre makinesine sanayi tüpün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alması sonucu yangın çıktı. Yangına fabrikada bulunan işçiler tarafından yangın tüpleri ile ilk müdahale yapıldı.

İhbar sonucu olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekiplerinin sevk edilmesi ile bir saat süren yoğun bir çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın sebebiyle halılar ve makine kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara da fabrikayı ziyaret ederek, firma sahiplerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Fabrika Müdürü Görkem Yiyen yaptığı açıklamada, "Yıllık 20 bin metrekare cami ve otel halısı üretimi yapan bir firmayız. Fabrikamızın apre bölümü yani halının en son hazırlanıp servis edilme bölümünde yangın çıktı. Zararlarımız var. Allah'a şükür bizi sevindiren can kaybı olmadı. Burada yüksek enerjili sanayi tüplerinden yangın olması bizde patlama olabilir korkusu oldu. İşletmemizdeki tüm yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaparak patlama riskini en aza indirdik. Ağırlıklı olarak yurt dışı ihracatı yapıyoruz. Başımıza geldi üzgünü inşallah en kısa sürede toparlanıp yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Demirci, manisa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Halı Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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