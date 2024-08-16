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Manisa'da itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi sürüyor

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 itfaiye aracı, 9 tanker ve 88 personel, Gördes'in Boyalı ve Kayacık Mahalleleri'nde çıkan yangınla mücadelesine üçüncü gününde devam ediyor. İtfaiye ekipleri, Salihli ilçesi Kale Mahallesi mevkiine sıçrayan yangını kontrol altına almak için hat oluşturdu.

Gördes ilçesi Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınıyla mücadele üçüncü gününde devam ediyor. Ormanlık alanda meydana gelen yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle Salihli ilçesi Kale Mahallesi mevkiine sıçradı. İtfaiye ekipleri, bölge halkının yangından etkilenmemesi için hat oluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 13 itfaiye aracının yanı sıra MASKİ ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na ait 9 tanker ile birlikte 88 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangında söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın bölgesinde 6 hava aracı söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlere karadan 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 4 TOMA ve 418 personel ilemüdahaleediliyor.

Ekipler yangının Kemer Mahallesine ulaşmaması için hat oluşturdu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yangının Salihli ilçesi Kale Mahallesini teğet geçtiğini ve tedbir amacıyla mahalle halkının tahliye edildiğini söyledi. İnal, Kemer Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangının, mahalleye ulaşmaması için itfaiye ekipleri ile birlikte hat oluşturduklarını kaydetti.

Tüm birimler sahada

Yangının yaralarını sarmak için çalışma yürüten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangın bölgelerinde ikram araçlarını konuşlandırdı. Çorba, su, ayran ve limonata ikramında bulunuldu. Alanda görev yapan personel ile yangın mağduru vatandaşlara yaklaşık bin kişilik pilav ve döner ikramı yapıldı.