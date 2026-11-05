Manisa'da jandarma, ağır hapis cezası kesinleşen 3 hükümlüyü cezaevine gönderdi - Son Dakika
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Manisa'da jandarma, ağır hapis cezası kesinleşen 3 hükümlüyü cezaevine gönderdi

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Manisa\'da jandarma, ağır hapis cezası kesinleşen 3 hükümlüyü cezaevine gönderdi
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Manisa'da jandarmanın aranan şahıslara yönelik operasyonlarında, haklarında 30 yıl 38 gün, 16 yıl 35 gün ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.

Manisa'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş ağır hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'Kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 30 yıl 38 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (31) yakalandı.

Öte yandan, Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gerçekleştirilen denetimlerde 'Hırsızlık' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve 16 yıl 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (38) yakalanırken, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 'Yağma' suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.U. (43) isimli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şahıs da tutuklanarak ilgili cezaevlerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaManisaGüncelSon Dakika

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