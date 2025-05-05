Manisa'da Jandarma Sivil Otobüste Denetim Yaparak Yolcuları Bilgilendirdi - Son Dakika
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Manisa'da Jandarma Sivil Otobüste Denetim Yaparak Yolcuları Bilgilendirdi

Manisa\'da Jandarma Sivil Otobüste Denetim Yaparak Yolcuları Bilgilendirdi

Manisa'da jandarma, Trafik Haftası kapsamında sivil yolcu olarak bindiği halk otobüsünde denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi. Emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında yolculara bilgi verildi.

05.05.2025 12:27  Güncelleme: 12:31
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Manisa'da jandarma personeli sivil yolcu olarak bindiği halk otobüsünde denetleme ve bilgilendirme yaptı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 13. Trafik Jandarması Timi tarafından Trafik Haftası kapsamında otobüs denetimi ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne, Akhisar Otogarı'ndan sivil trafik personeli bindi. Otobüs, Salihli- Gölmarmara Devlet Karayolu'nun (D-555-10) 50. kilometresinde, jandarma ekipleri tarafından durdurularak trafik denetimine tabi tutuldu. Denetim sırasında araç sürücüsünün herhangi bir trafik kuralı ihlali yapmadığı tespit edildi. Sivil trafik personeli, otobüste seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yetkililer, benzer denetimlerin Trafik Haftası boyunca sürdürüleceğini belirterek, yol güvenliği konusunda vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Jandarma Sivil Otobüste Denetim Yaparak Yolcuları Bilgilendirdi - Son Dakika

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