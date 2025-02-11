Manisa'da Kaçak Endüstriyel Atık Taşıyan Araç Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Kaçak Endüstriyel Atık Taşıyan Araç Yakalandı

Manisa\'da Kaçak Endüstriyel Atık Taşıyan Araç Yakalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, İzmir'den Manisa'ya kaçak endüstriyel atık taşıyan bir aracı denetim sırasında yakaladı. Son 9 ayda bu tür kaçak dökümlere karşı 189 cezai işlem uygulandı.

11.02.2025 12:09  Güncelleme: 12:12
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Saha denetimleri sırasında İzmir'den Manisa'ya kaçak endüstriyel atık taşıyan aracı takibe alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi İklim Zabıtası ekipleri, çevreyi kirletenleri atıkları gizlemeye çalışırken yakaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve jandarma iş birliğiyle kaçak endüstriyel atık dökümlerinin engellenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Saha denetimleri sırasında İzmir'den Manisa'ya kaçak endüstriyel atık taşıyan aracı takibe alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi İklim Zabıtası ekipleri, çevreyi kirletenleri atıkları gizlemeye çalışırken yakaladı. Savcılık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve jandarmayla birlikte yapılan operasyonda, endüstriyel atığın Turgutlu'da bir çiftliğe ait boş araziye döküldüğü, üzerinin de hafriyat toprağıyla kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Atıktan örnek alınması sonrası, çiftlik sahibine, taşıyıcı firmaya ve endüstriyel atığın geldiği firmaya cezai işlem uygulandı.

Son 9 ayda kaçak dökümlere 189 cezai işlem uygulandı

Temiz bir çevre için sahada denetimlerini arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, son 9 ayda, 189 adet cezai işlem uyguladı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması adına denetimler kararlılıkla yürütülürken kirliliğe sebep olan kişi ve kurumlara karşı yasal işlemler de titizlikle takip ediliyor. Hem bugünü hem de gelecek nesilleri korumak adına; hava, su ve toprak kirliliğini önlemek için denetimler aralıksız devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kaçak Endüstriyel Atık Taşıyan Araç Yakalandı - Son Dakika

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