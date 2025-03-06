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Manisa'da Kaçak Kazı Operasyonu

Manisa\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Akhisar ve Ahmetli'de 10 şahıs kaçak kazı yaparken jandarma tarafından yakalandı.

06.03.2025 23:45
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Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı şahıslar suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 6, Akhisar ilçesinde 4 olmak üzere toplam 10 şahıs kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ahmetli'de kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Halilkahya Mahallesinde Ö.F.U. (31/E), Y.K. (38/E), S.G. (49/E), S.T. (47/E), M.O. (44/E) ve Y.E. (42/E) isimli şahıslar kaçak kazı yaptığı esnada jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Suçta kullanılan, 3 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet akü ile bol miktarda alet muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Akhisar'da 4 kişiye suçüstü

Manisa'nın Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesinde alınan duyum üzerine bölgeye hareket eden jandarma asayiş ekipleri O.Y. (E/52), A.M. (E/45), N.K. (E/53) ve A.G. (E/55) isimli şahısları kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet uzatma kablosu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika

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