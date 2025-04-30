Manisa\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Manisa'nın Demiri ilçesinde Sidas Antik Kentinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahsa yönelik yapılan değerlendirmede çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesi İcikler Mahallesi'nde Y.Ö. isimli şahsın Sidas Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheli Y.Ö.'nün yapılan üst aramasında 7 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, 1 adet el dedektörü, 1 adet kazma ve şasi numarası kazınmış plakasız motosiklet ele geçirildi.

Ekiplerin şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda ise 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet kılıç ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet testi bulundu.

Gözaltına alınan Y.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA