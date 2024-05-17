Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri 3 şahsı suç aletleriyle birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı. Malzemelere el konulurken 3 şahıs jandarma tarafından savcılığa sevk edildi. Suçüstü yakalanan 3 şahıs sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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