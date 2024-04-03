Manisa\'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

3.Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda, bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Turgutlu ilçesinde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.A.(42) isimli şahısın deposunda gümrük kaçağı ürünlerin olduğu tespit edildi. Depoya düzenlenen operasyonda, 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. - MANİSA