Manisa'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Bandrolsüz Tütün ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Bandrolsüz Tütün ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Manisa\'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Bandrolsüz Tütün ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu ve Salihli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şahsın ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplamda 189 bin adet bandrolsüz makaron, 40 bin 554 adet doldurulmuş sigara, 385 kilo kıyılmış tütün, 4 kilo nargile tütünü, 15 bin 232 adet sigara sarma kağıdı, 64 adet farklı markalara ait sigara paketi, 97 adet cinsel içerikli ürün, 1518 adet sigara uç kağıdı, 1564 adet sigara filtresi, 22 adet tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

27.06.2024 22:58
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Turgutlu ve Salihli ilçelerinde 3 şahsın ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik Salihli ve Turgutlu ilçelerinde yapılan operasyonlarda; R.A. (39), B.B. (37) ve A.B. (70) isimli şahısların işyerleri ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda, 189 bin adet bandrolsüz makaron, 40 bin 554 adet doldurulmuş sigara, 385 kilo kıyılmış tütün, 4 kilo nargile tütünü, 15 bin 232 adet sigara sarma kağıdı (çarşaf), 64 adet farklı markalara ait sigara paketi, 97 adet cinsel içerikli ürün, 1518 adet sigara uç kağıdı, 1564 adet sigara filtresi, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Bandrolsüz Tütün ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Bandrolsüz Tütün ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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