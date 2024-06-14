Manisa'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde karı koca hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

14.06.2024 16:25
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Salihli- Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya D. (60) yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S.(67) yönetimindeki 47-NDS-3 yabancı plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 45 AND 476 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Sabri Akşen (78) ve eşi Hatice Akşen (78) hayatını kaybederken, otomobil sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada hayatını kaybeden Sabri ve eşi Hatice Akşen çiftinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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