Manisa'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde karı koca hayatını kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Salihli- Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya D. (60) yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S.(67) yönetimindeki 47-NDS-3 yabancı plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 45 AND 476 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Sabri Akşen (78) ve eşi Hatice Akşen (78) hayatını kaybederken, otomobil sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada hayatını kaybeden Sabri ve eşi Hatice Akşen çiftinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - MANİSA