Manisa'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 10 yaralı

Manisa\'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 10 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otobüs çarpıştı ve otobüs devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

22.07.2024 15:16  Güncelleme: 15:23
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada otobüs devrilirken 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi Akhisar - Gördes karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep T. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, Ahmet A. yönetimindeki 45 R 1008 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrilirken kamyonet ise yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk etti.

Kamyonet şoförü Recep T. ve otobüs şoförü Ahmet A. ile birlikte toplam 10 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

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