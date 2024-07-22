Manisa\'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 10 yaralı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada otobüs devrilirken 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi Akhisar - Gördes karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep T. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, Ahmet A. yönetimindeki 45 R 1008 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrilirken kamyonet ise yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk etti.

Kamyonet şoförü Recep T. ve otobüs şoförü Ahmet A. ile birlikte toplam 10 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA