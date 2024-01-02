Manisa\'da kavşakta korkunç kaza: 8 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Salihli-Alaşehir Karayolunda bulunan bir kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alaşehir – Salihli karayolu İmam Hatip Lisesi kavşağında meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Salihli'den Alaşehir yönüne seyir halinde bulunan Ş.Y. (55) yönetimindeki 45 ZU 761 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 45 ZA 009 plakalı otomobil saat 09.00 sıralarında kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 unsurları, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan sürücülerle birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Emniyet güçlerinin kaza ile ilgili başlattığı çalışma devam ediyor. - MANİSA