 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da kavşakta korkunç kaza: 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da kavşakta korkunç kaza: 8 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Salihli-Alaşehir Karayolunda bulunan bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa\'da kavşakta korkunç kaza: 8 yaralı
02.01.2024 - 10:44,
Abone Ol

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Salihli-Alaşehir Karayolunda bulunan bir kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alaşehir – Salihli karayolu İmam Hatip Lisesi kavşağında meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Salihli'den Alaşehir yönüne seyir halinde bulunan Ş.Y. (55) yönetimindeki 45 ZU 761 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 45 ZA 009 plakalı otomobil saat 09.00 sıralarında kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 unsurları, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan sürücülerle birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Emniyet güçlerinin kaza ile ilgili başlattığı çalışma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İmam Hatip Liseleri, Alaşehir, Salihli, Manisa, Güvenlik, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da kavşakta korkunç kaza: 8 yaralı - Son Dakika


10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34
Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor

Son Dakika
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
09:24 İstanbul'da firari hükümlülere dev operasyon! 3 binden fazla kişi gözaltında, aralarında 109 yıl hapis cezası olan firari de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:05:06. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da kavşakta korkunç kaza: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement