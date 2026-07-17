Kayısı toplarken ağaçtan düşen kadının bacağı demir korkuluğa saplandı

Manisa'da kayısı toplamak için çıktığı merdivenden düşen kadın yaralandı. Düşme sırasında bahçe duvarındaki demir korkuluğa bacağı saplanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi 261 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinin bahçesinde bulunan kayısı ağacından meyve toplamak için merdivene çıkan B.Y., dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle bahçe duvarındaki demir korkuluğa bacağı saplanan B.Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Y., ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA