Manisa\'da Kimyasal Buhar Kazası: 3 Yaralı

Manisa'da ısı ürünleri ve kaplama yapılan fabrikada, kimyasal buhara maruz kalan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ısı ürünleri kaplaması yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal karışımı sırasında çıkan buhardan etkilenen 3 kişi fenalaşınca durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekip ile çok sayıda ambulans ile polis ve AFAD sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA