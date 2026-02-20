Manisa'da Korsan Taşımacılığa Büyük Ceza - Son Dakika
Manisa'da Korsan Taşımacılığa Büyük Ceza

20.02.2026 20:33
Manisa'da yapılan denetimde 273 araç kontrol edildi, 12 araca toplam 146 bin lira ceza kesildi.

Manisa'da polis ekiplerince korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik düzenlenen denetimde 273 araç kontrol edildi, 12 araç ve sürücüsüne toplam 146 bin 300 lira para cezası kesilirken 1 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekipleri tarafından 19 Şubat 2026 tarihinde "Korsan Taşımacılık ve İşçi Servislerine Yönelik Özel Denetim" gerçekleştirildi.

Manisa İl genelinde 19 ekip, 38 trafik personeli ve 12 asayiş personelinin katılımıyla yapılan uygulamada 273 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan 12 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Bu kapsamda 8 sürücüye 26. maddeden (Karayolları Taşıma Kanunu), 1 sürücüye 31/1-B maddesinden (araçta takograf bulundurmamak), 3 sürücüye ise diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 146 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 araç trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa'da Korsan Taşımacılığa Büyük Ceza
