Manisa\'da Küçükbaş Hayvan Hırsızları Yakalandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde küçükbaş hayvan çalan hırsızlar jandarma ekiplerince yakalandı.

Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi'nde bir ahırdan 2 adet küçükbaş hayvan ile aynı gün bir akaryakıt istasyonundan bir cep telefonunun çalınması ile ilgili harekete geçen Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş timleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, hayvan hırsızı şüpheliler O.Ç. (24), H.O. (20) ve B.Z'yi (22) yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine cep telefonu hırsızlığından aranan S.D. (54) isimli şüpheli yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA