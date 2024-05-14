Manisa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklama

Manisa\'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan araştırmalar sonucunda, küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve yakalandı. Tutuklanan şüpheliler, 'Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı' suçundan Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

14.05.2024 22:34
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Manisa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklama

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar'da son dönemlerde artış gösteren hırsızlık olaylarına yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, hırsızlık olayları aydınlatılmaya devam ediyor.

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, hayvan hırsızlığı olayına karışan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. O.Ç. ve B.Z. isimli şahıslar, Jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı' suçundan tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklama - Son Dakika
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