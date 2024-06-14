Manisa'da Kurban Bayramı için alınan ek tedbirler

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Manisa'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların gerek seyahat güvenliği gerekse can ve mal güvenlikleri amacıyla ek tedbirler alındı.

Manisa'da Kurban Bayramı dolayısıyla hem asayiş hem de trafikte ek tedbirler alındı. Vatandaşların trafik güvenliklerinin sağlanması amacıyla Kurban Bayramında 403 personel, 8 dron, 1 cayrokopter ile trafik denetimi yapılacak. Öte yandan asayiş hizmetleri kapsamında ise 4 bin 792 personel, 796 asayiş ekibi, 38 motosiklet, 15 dron, 2 dedektör köpek ile görev yapılacak. - MANİSA