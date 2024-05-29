Manisa'da Kurye Köpekleri Havalı Tabanca ile Korkuttu - Son Dakika
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Manisa'da Kurye Köpekleri Havalı Tabanca ile Korkuttu

Manisa\'da Kurye Köpekleri Havalı Tabanca ile Korkuttu

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesinde sipariş getiren bir kurye, üzerine gelen köpeklerden kendini korumak için bilye atan havalı tabanca ile ateş etti. 4 köpekten biri hafif şekilde yaralanırken diğer köpekler ise korkuya kuryenin etrafından uzaklaştı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Manisa Valiliği kurye hakkında adli işlemlere başlandığını açıkladı.

29.05.2024 12:17  Güncelleme: 12:28
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesinde sipariş getiren bir kurye, üzerine gelen köpeklerden kendini korumak için bilye atan havalı tabanca ile ateş etti. 4 köpekten biri hafif şekilde yaralanırken diğer köpekler ise korkuya kuryenin etrafından uzaklaştı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Manisa Valiliği kurye hakkında adli işlemlere başlandığını açıkladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Ayakkabıcılar Çarşısına sipariş getirmek için gelen motosikletli kurye bir anda etrafını saran 4 köpekten kendini korumak için bilye atan havalı tabanca ile köpeklerden birine ateş etti. Hafif şekilde yaralanan köpek yerde kıvranırken diğer köpekler de korkuyla kuryenin etrafından uzaklaştı. Köpeklerden kurtulan kurye de yoluna devam etti. Ayakkabıcılar Sitesindeki güvenlik kamerasına yansıyan olayın sosyal medyada yayınlanması ve tepki çekmesi üzerine Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medya platformlarında yer alan 'Yunusemre ilçesi Ayakkabıcılar Çarşısı içinde silahla köpeğe ateş edilmesi' olayı ile ilgili olarak yapılan incelemelerde; 27.05.2024 günü saat 19.30 sıralarında bir firmada kurye olarak çalışan M.K. isimli şahsın sipariş getirdiği esnada köpeklerin üzerine doğru gelmesiyle yanında bulunan bilye atan havalı tabanca ile ateş ettiği tespit edilmiştir. Şahıs, olayda kullandığı havalı tabanca ile birlikte yakalanmış, hakkında '5199 Sayılı Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlemlere başlanılmıştır. Hafif şekilde yaralanan köpeğin belediye veteriner ekiplerince gerekli kontrolleri yapılmış olup, sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kurye Köpekleri Havalı Tabanca ile Korkuttu - Son Dakika

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