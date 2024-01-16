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Demirci'de Kuyumcuya Hırsızlık Girişimi: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Demirci'de Kuyumcuya Hırsızlık Girişimi: 5 Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kuyumcuya hırsızlık için girmeye çalışan 5 kişi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ni takip eden polis memurunun dikkati sayesinde yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirci\'de Kuyumcuya Hırsızlık Girişimi: 5 Şüpheli Yakalandı
16.01.2024 - 10:45,
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Manisa'nın Demirci ilçesinde sabaha karşı bir kuyumcuya hırsızlık için girmeye çalışan 5 kişi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ni takip eden görevli polis memurunun dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Sabaha karşı kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulunan 5 kişiyi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden tespit eden polis memuru, bölgeye hemen ekip sevk edilmesini sağladı. Olay yerine giden polis ekipleri, şüphelilerden 2'sini olay yerinde, 3'ünü de Tepe Tarla mevkiinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen A.A. (21), U.K. (19), O.G. (17), F.K. (19) ve M.K. (25) isimli şüpheliler, dün çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Demirci'de Kuyumcuya Hırsızlık Girişimi: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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