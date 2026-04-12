Manisa'da nefes kesen kurtarma operasyonu

12.04.2026 12:19  Güncelleme: 12:28
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, Kumçay Irmağı'ndan geçmeye çalışan bir otomobil akıntıya kapılarak mahsur kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, iş makineleriyle yapılan müdahale ile iki kişiyi sağ salim kurtardı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, dün gece saatlerinde Kumçay Irmağı'ndan otomobille geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Develi Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, dere yatağından geçmeye çalışan ve içinde iki kişinin bulunduğu araç dere ortasında kaldı. Aracın üzerine çıkan vatandaşlar, yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Saruhanlı Belediyesi ekipleri, itfaiye, jandarma ve AFAD sevk edildi. Ekipler, karanlık ve zorlu arazi şartlarına rağmen kurtarma çalışması başlattı. Saruhanlı Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edilen olayda kepçe kovasının araca uzatılmasıyla mahsur kalan iki kişi güvenli alana alındı.

Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu iki kişi de sağ olarak kurtarılırken, olayda yaralanan olmadı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yaşanabilecek bir facianın önüne geçildiğini belirterek, vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

