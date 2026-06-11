Makilik alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormana yakın bölgedeki makilik alanda başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü hızlı müdahaleyle makilik alanda başlayan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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