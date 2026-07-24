Manisa’daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi - Son Dakika
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Manisa’daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi

Manisa’daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 75 yaşındaki Asım Girgeç ve 70 yaşındaki Ramazan Tutar hayatını kaybetti. Cenazeler memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 75 yaşındaki Asım Girgeç ve 70 yaşındaki Ramazan Tutar, memleketlerinde gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaoğlanlı Mahallesi'nden Manisa istikametine dönüş yapmak için manevra yapan Halim T. yönetimindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsü ile Berat Y. idaresindeki 06 FYP 941 plakalı panelvan çarpıştı. Feci kazada yaralanan vatandaşlardan 75 yaşındaki Asım Girgeç ile 70 yaşındaki Ramazan Tutar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Asım Girgeç için memleketi Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Ziya Çiçek, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalbant, Girgeç'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Girgeç'in naaşı dualar eşliğinde Sancaklı Bozköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden 70 yaşındaki Ramazan Tutar'ın cenazesi ise ikindi namazını müteakip Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sancaklı Bozköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Şehzadeler, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa’daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi - Son Dakika

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